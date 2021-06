Virtuelle Ausstellung mit Werken der Schlumper

Zürich (kobinet) Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zeigt in der virtuellen Ausstellung "Die Schlumper – Kunst aus Hamburg – Edition HfH 2021" die Arbeiten von sieben Künstler*innen der Ateliergemeinschaft "Die Schlumper". Die geplante Ausstellung in den Räumen der HfH kann aufgrund der Schutzmassnahmen leider nicht stattfinden. Aber man kann die Ausstellung bequem von zu Hause aus besuchen, mit nur einem Klick. Darauf hat Christian Mürner die kobinet-nachrichten hingewiesen.

"Lassen Sie sich von den ausgewählten Bildern überraschen und erfahren Sie in Texten und Videos mehr über 'Die Schlumper'", heißt es in der Ankündigung.

Link zur virtuellen Ausstellung