Berlin (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) lädt zu einer Online-Informationsveranstaltung am 14. Juni von 17:30 bis19:30 Uhr mit dem Titel "Wir, die behinderten Menschen - ganz besonders oder ausgesondert?“ ein.

Im Rahmen des Projektes der ISL "Das lasse ich mir nicht bieten! Ermutigung zur (individuellen) Rechtsdurchsetzung“ möchte die ISL mit den Teilnehmer*innen über ihre Erfahrungen als behinderte Menschen im Zusammensein und in der Begegnung mit nichtbehinderten Menschen sprechen. "Nichtbehinderte Personen verhalten sich gegenüber behinderten Personen oft seltsam und unsicher. Entweder behandeln sie uns behinderte Menschen ganz besonders positiv und betonen wie toll, mutig und stark wir sind. Sie verhalten sich so, als ob wir Superheld*innen oder zumindest ganz anders sind als sie selbst - wir behinderte Menschen haben dann das Gefühl, dass wir nicht einfach ganz normal und einzigartig sind. Wir gehören irgendwie nicht richtig dazu und unsere Behinderung wird oft und gern bewundert und thematisiert. Leider werden wir oft auch schlecht behandelt. Die nichtbehinderten Menschen denken, dass wir behinderte Menschen dumm, hilflos und nicht selbstbestimmt leben und handeln können. Wir werden bemitleidet, unser Leben wird von nichtbehinderten Menschen als schwer und als kaum lebenswert empfunden. Nichtbehinderte Menschen sprechen manchmal gar nicht mit uns, oder sie reden über uns. Über unser Leben und Denken wird geurteilt", heißt es u.a. in der Ankündigung für die Veranstaltung.

Anmeldeschluss für die auf 30 Personen begrenzte Veranstaltung ist der 10. Juni. Anmeldung bitte direkt per Mail an [email protected]

Link zu weiteren Infos zur Online-Veranstaltung der ISL