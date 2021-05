Noch können sich 25 Kommunen für LIVE-Projekt bewerben

BERLIN (kobinet) Die Bewerbungsphase im Modellprojekt LIVE – Lokal Inklusiv Verein(tes) Engagement von Special Olympics Deutschland läuft noch zwei Monate. An dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten und auf drei Jahre ausgelegten Projekt können sich Kommunen, Landkreise, Städte, Bezirke von Stadtstaaten sowie Gemeinden aus den Modellregionen Baden-Württemberg/Hessen, Brandenburg, Hamburg/Bremerhaven, Niedersachsen und Sachsen/Sachsen-Anhalt beteiligen.

Pro Modellregion werden fünf Kommunen gesucht, die mit Unterstützung von Special Olympics ab August 2021 Projektideen und Aktionspläne zur inklusiveren Ausgestaltung ihrer Sozialräume (mit Fokus auf den Sport) entwickeln und umsetzen.

Durch das Projekt sollen inklusive Strukturen und Netzwerke gestärkt werden, die über den Projektzeitraum hinaus bestehen bleiben. Die Kommunen werden hierbei durch hauptamtliche Koordinierende eng begleitet und auch finanziell unterstützt.

Die Besonderheit im Projekt LIVE ist das innovative Konzept der Ausbildung von Menschen mit geistiger Behinderung zu Teilhabe-Beratenden. Als Expertinnen und Experten in eigener Sache sollen in jeder der fünf Modellregionen mindestens zehn Menschen mit geistiger Behinderung geschult werden und sich aktiv in die Netzwerk- und Beratungsarbeit einbringen.

„Das Projekt LIVE bietet Kommunen in den fünf Modellregionen die großartige Chance, in den nächsten drei Jahren inklusiver zu werden,“, sagt SOD-Vizepräsident Andreas Silbersack. „Als Projektteilnehmende können sie Beratung und Begleitung für Bewegungs- und Sportangebote in Anspruch nehmen, durch hauptamtliche Unterstützung Netzwerke nachhaltig etablieren und bei alldem Menschen mit Behinderung aktiv einbeziehen. Derzeit geht es nach Monaten der Pandemie für Kommunen auch darum, Menschen wieder in Bewegung zu bringen. Aus meiner Sicht ein weiteres Argument für eine Bewerbung beim LIVE-Projekt!“

Die Ausschreibung mit allen Kriterien und Informationen ist HIER im Bewerbungsportal zu finden.