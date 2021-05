Auf dem Camino Incluso wandern gehen

NECHARGEMÜND (kobinet) Noch sind die Corona-Inzidenzen recht hoch. Jedoch öffnen Gaststätte und Herbergen allmählich wieder. Wer in diesen Tagen nicht unbedingt in eine der Touristen-Hochburgen reisen möchte, dem gefällt es vielleicht, auf dem 84 Kilometer langen Pilgerweg Camino Incluso zu wandern. Auf der gesamten Strecke von Bensheim-Auerbach bis nach Heidelberg ist er barrierearm und kann auch in Tagesetappen von je rund zwölf Kilometern Länge erkundet werden.

Wolfgang Schäuble, der Präsident des Deutschen Bundestags, hat die Schirmherrschaft für dieses Schülerprojekt an der SRH Stephen-Hawking-Schule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Neckargemünd, übernommen.

Im Herbst soll der Camino Incluso dann offiziell eröffnet werden. Man kann ihn streckenweise jedoch schon einmal ausprobieren oder sich die erforderlichen Informationen für eine Herbstwanderung beschaffen. Diese sind auf dieser Internetseite zu bekommen..