Online-Veranstaltung zur Bundestagswahl des ZsL Stuttgart

Stuttgart (kobinet) Das Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart (ZsL) lädt für den 27. Mai 2021 von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einer Online-Veranstaltung via Zoom zur Bundestagswahl ein. Dazu wurden die behindertenpolitischen Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen eingeladen.

Nach aktuellem Stand nehmen an der Veranstaltung voraussichtlich folgende Politiker*innen teil:

Wilfried Oellers, MdB CDU/CSU

Angelika Glöckner, MdB SPD

Uwe Witt, MdB AfD

Jens Beeck, MdB FDP

Sören Pellmann, MdB Die Linke (möglicherweise Vertretung)

Corina Rüffer, MdB Bündnis 90/Die Grünen

"Wir möchten in diesem ca. 90-minütigen Online-Meeting mit den Sprecher*innen und dem teilnehmenden Online-Publikum Ihre Positionen und Meinungen zu behindertenpolitischen Themen kennenlernen und diskutieren, die derzeit im Land für Menschen mit Behinderungen von Interesse sind", heißt es in der Ankündigung.

Die Teilnehmer*innen des 90-minütigen Online-Meetings können sich über die Chat-Funktion aktiv an der Diskussion beteiligen. Ihre Fragen und Anmerkungen werden dann im letzten Drittel der Veranstaltung vom Moderator gesammelt und an die Kandidat*innen weitergegeben. Fragen können auch gerne im Vorfeld der Veranstaltung an Friedrich Müller vom ZsL gemailt werden: [email protected]. Es wird darum gebeten, sich bis spätestens 25.05.2021 für die Veranstaltung anzumelden bei [email protected]

Link zur Zoom-Veranstaltung:

https://us02web.zoom.us/j/83014853242?pwd=d1NIaXp2QTkvR1VpUEZqTGdUZUVVUT09 https://us02web.zoom.us/j/83014853242?pwd=d1NIaXp2QTkvR1VpUEZqTGdUZUVVUT09

Meeting-ID: 830 1485 3242 - Kenncode: abszsl

Einwahl per Telefon: 030 5679 5800 - Meeting-ID: 830 1485 3242 Kenncode: 568014