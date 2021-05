Für bunte und vielfältige Arbeitswelt

Hannover (kobinet) "Menschen mit Behinderungen sind Teil der Gesellschaft. Das gilt auch für die Arbeitswelt", dies betonte Petra Wontorra, die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen von Niedersachsen anlässlich des gestern, am 18. Mai begangenen Diversity-Tag, an welchem die Vielfalt in den Unternehmen im Fokus stand. Sie fordert Inklusion durch Qualifizierung und Digitalisierung auch von Menschen mit und ohne sichtbare Behinderungen.

"Gerade während der letzten Monate sei für viele Beschäftigte das öffentliche Leben besonders stark eingeschränkt gewesen. Petra Wontorra hob daher hervor: "Stabile Internetverbindungen, passende Endgeräte, barrierefreie Online-Konferenzsysteme und ein 'Homeoffice'-tauglicher Arbeitsplatz sind für viele Menschen notwendig, um teilhaben zu können. Die Einbindung von Gebärdensprache und Schriftsprache ist unerlässlich, wenn es um barrierefreie Videoformate geht. Nun kommt es darauf an, auch nach der Pandemie mehr Beschäftigungsmöglichkeiten im Homeoffice für alle Menschen zu schaffen und stets auch die barrierefreie digitale Teilnahme bei Hybridveranstaltungen anzubieten. Hybrid bedeutet in diesem Zusammenhang, die Wahlfreiheit eines jeden Menschen zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob eine Teilnahme digital oder in Präsenz erfolgt.“