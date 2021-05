Der lange Weg zur Barrierefreiheit

Köln / Berlin (kobinet) Bald soll es in Deutschland ein Gesetz geben, das die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen regelt. Nur, was regelt das eigentlich? Sind die Regeln auch gut und wann gelten sie endlich? Darum geht's im neuesten Podcast der Deutschen Welle "Echt behindert!" mit der Juristin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), Christiane Möller. Heute, am 15. Mai, da den Bundestagsabgeordneten noch 6 Tage bis zur Abstimmung im Bundestag am 20. Mai über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verbleiben, lohnt ein genauerer Blick darauf, was im Gesetzentwurf drin ist und wie stark das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wirklich ist.

Link zum Podcast der Deutschen Welle mit Christiane Möller zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Link zum Video des DBSV über die Schwächen des Gesetzentwurfs für ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Jessica Schröder von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), die an der Lobbyarbeit für den European Accessibility Act beteiligt war, hat sich ebenfalls genauer in einem zweiteiligen Beitrag damit beschäftigt, ob der European Accessibility Act wirklich ein gutes Gesetz ist.

Link zum 1. Teil des Beitrags von Jessica Schröder

Link zum 2. Teil des Beitrags von Jessica Schröder

Link zur Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht