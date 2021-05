Podcast: Vor 35 Jahren erfuhr ich in Amerika was Barrierefreiheit richtig heißt

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Vor 35 Jahren erfuhr ich in Amerika was Barrierefreiheit richtig heißt", so hat Sascha Lang seinen neuesten, mittlerweile vierten Podcast in der Reihe "IGEL - Inklusion Ganz Einfach Leben" getitelt, der vor kurzem erschienen ist. Dabei geht aktuell natürlich auch um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und darüber, wie dies bereits 1990 in den USA schon geregelt wurde.

