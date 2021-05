Videos zu Aktionen am 5. Mai

Berlin (kobinet) Wer den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen noch einmal Revue passieren lassen will, kann sich mittels einiger Videos, die dazu veröffentlicht wurden, noch einmal in Ruhe tun. Neben der dreistündigen Online-Veranstaltung am 5. Mai mit Raul Krauthausen und Constantin Grosch, hat das Nachrichtenportal EU Schwerbehinderung zwei Videos zur Aktion der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) am 5. Mai am Brandenburger Tor auf YouTube eingestellt.

Link zum YouTube Video vom Online-Event am 5. Mai

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Online-Event vom 5. Mai 2021

Link zum Video von EU Schwerbehinderung über das Gespräch von Dr. Sigrid Arnade mit Jessica Schröder von der ISL am Mehr Barrierefreiheit Wagen am 5. Mai vor dem Brandenburger Tor

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Video vom Gespräch von Dr. Sigrid Arnade mit Jessica Schröder am 5. Mai 2021

Zudem hat EU Schwerbehinderung auch ein Video über die Aktion der ISL am Brandenburger Tor am 5. Mai mit einem Geldautomaten, der nur mit Stufen erreichbar ist, veröffentlicht.

Link zum Video über die Aktion

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Video von der ISL-Aktion am 5. Mai am Brandenburger Tor

Link zum Video des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband "Wie starkt ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wirklich?"

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Video des DBSV zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Link zur weiteren Infos zum Protesttag 2021 im Live-Blog der kobinet-nachrichen

Link zur Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht