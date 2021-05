Heute für ein gutes Barrierefreiheitsrecht

Berlin (kobinet) Heute begehen wir den mittlerweile 30. Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen. Und heute wird mehr denn je unser volles Engagement gebraucht, um Druck auf die Bundestagsabgeordneten für ein gutes Barrierefreiheitsrecht zu machen. Denn bereits in zwei Wochen dürften im Ausschuss für Arbeit und Soziales die Würfel fallen, welche Änderungsanträge zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz beschlossen werden. Deshalb ist es gerade heute wichtig, dass wir die vielen Aktivitäten zum Protesttag unterstützen, so die Einschätzung vieler Organisationen. Um 10:00 Uhr findet beispielsweise eine symbolische Aktion vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit einem Geldautomaten mit Stufen statt und ab 17:00 Uhr startet der Online-Event zum Protesttag mit vielen Stimmen aus dem In- und Ausland, der von Raul Krauthausen und Constantin Grosch moderiert wird.

Link zum Trailer für den Online-Event und zur Protesttags-Sendung am 5. Mai ab 17:00 Uhr

Auch sonst ist heute viel los, schaut einfach mal rein in den Live-Blog zum Protesttag, dort finden sich viele aktuelle Berichte und Hinweise auf Aktionen und Veranstaltungen zum Protesttag

Link zum Live-Blog der kobinet-nachrichten zum Protesttag

Und natürlich gibt's auch eine Menge Infos und vor allem eine große Social Media Aktion zum Protesttag, die heute von der Aktion Mensch gestartet wird, auf ihrer Internetseite.

Link zu Infos der Aktion Mensch

Infos über die Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht gibt's auf der Kampagnenseite www.barrierefreiheitsgesetz.org