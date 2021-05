Bonn (kobinet) "Stell Dir vor, du kommst als Einzige nicht in die Sporthalle. Blöd, oder?!" U.a. mit diesem Statement der 28jährigen Sina Eghbalpour aus Aachen weist die Aktion Mensch auf die große Social Media Aktion hin, die am 5. Mai stattfindet. Dabei sollen gezielt Visuals und Botschaften zur Inklusion und Barrierefreiheit über Facebook, Twitter und Co verbreitet und geteilt werden. Gerade beim Sport findet Begegnung statt, entstehen Freundschaften und zudem ist dieser Gesundheisfördernd. Wenn dies durch Barrieren behindert wird, ist das nicht nur ärgerlich, sondern eine Diskriminierung.

Link zu weiteren Informationen zur Social Media Aktion der Aktion Mensch unter dem Motto "Deine Stimme für Inklusion - mach mit!" und zu weiteren Aktivitäten zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gibt's unter folgendem Link:

https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/aktionstag-5-mai.html?platform=hootsuite