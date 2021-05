SerienMalAnders: Wie serientauglich ist Vielfalt?

Bonn (kobinet) "Lockdown, Ausgangssperre - aktuell widmen sich viele von uns vor allem einem: der Trendsportart Serien-Marathon. Aber wie sähe es eigentlich aus, wenn Menschen mit Behinderung mal die Hauptrollen in unseren Lieblingsserien spielen würden?", das fragt die Aktion Mensch. In einem YouTube Video mit dem Hashtag #SerienMalAnders hat diese nun einmal ausprobiert: Von "The Walking Dead" bis "Game of Thrones" wird gezeigt, wie serientauglich Vielfalt ist.

Link zum Video #SerienMalAnders