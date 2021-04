Macht mit bei der großen Social Media Aktion am 5. Mai

Bonn (kobinet) Die sozialen Medien haben in der Corona-Pandemie eine noch größere Bedeutung bekommen, als schon vorher, was u.a. die letzten Wahlkämpfe gezeigt haben. Daran knüpft auch eine Social Media Aktion der Aktion Mensch an, durch die am 5. Mai gezielt Visuals und Botschaften zur Inklusion und Barrierefreiheit über Facebook, Twitter und Co verbreitet und geteilt werden. Diese Aktivitäten sind dringend nötig, denn gerade die Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU und SPD, denen heute noch 57 Tage verbleiben, um ein gutes Barrierefreiheitsrecht zu beschließen, müssen noch von den nötigen Änderungen im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz überzeugt werden.

"Große #SocialMedia-Aktion am #5Mai – mach mit! Visuals zum Posten und RT findest du in den nächsten Tagen hier bei uns auf dem Kanal und zusammen mit jeder Menge Infos auf unserer Webseite zum Download http://ow.ly/ghCf30rEfFZ #Inklusion", heißt es vonseiten der Aktion Mensch auf Facebook. Also am 5. Mai gilt es am Europäischen Protesttaag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, die sozialen Medien mit den Botschaften zur Inklusion und Barrierefreiheit zu fluten.

Am 5. Mai wird es übrigens auch eine Online Live-Sendung zum Protesttag mit Aktivist*innen zur Inklusion und mit internationaler Beteiligung geben, die ab 17:00 Uhr gestreamt wird. Mittlerweile gibt es hierfür das folgende Ankündigungs-Kurzvideo:

Link zum Kurz-Video

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Trailer zur Sendung am 5. Mai ab 17:00 Uhr

Link zu weiteren Infos zur Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht