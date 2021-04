Neue Peer-Counseling-Fortbildung für Baden-Württemberg

Stuttgart (kobinet) Ein Team von behinderten Menschen bietet für Baden-Württemberg eine neue Peer Counseling Fortbildung an. Diese soll noch 2021 beginnen und aufgrund der Pandemie-Lage erst einmal online beginnen.

"Der Auftakt wird im Rahmen eines Orientierungsworkshops am 24.07.21 stattfinden. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Dozent*innen-Team und die anderen Teilnehmenden kennenzulernen. Darüber hinaus können Sie Ihre Entscheidung für die Teilnahme an der Fortbildung überprüfen", heißt es in der Ankündigung. Offizieller Start der Fortbildung ist dann am Wochenende vom 17.09.21 -19.09.21, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zu weiteren Infos