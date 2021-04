Freiluftkonzerte als Balsam für die Seele

BERLIN (kobinet) Von KulturLeben Berlin und der Deutschen Orchestervereinigung wurde bereits im Jahr 2020 die Kampagne #MusikerFürMusikerBerlin initiiert. Ziel dieser Initiative war und ist während der Pandemie die kulturelle Teilhabe von Menschen in sozial schwierigen Situationen zu stärken und gleichzeitig in Not geratene freischaffende Berliner MusikerInnen zu unterstützen. Diese Kampagne wird auch im Jahr 2021 forgesetzt.

Die Freiluftkonzerte haben im April wieder begonnen und finden coronakonform draußen im Hof oder im Garten der sozialen Einrichtungen statt.

Für die Monate April und Mai sind diese Konzerte bereits ausgebucht. Ab Juni können jedoch Wunschtermine gebucht werden. Ob als Frühlingsfest oder einfach als Balsam für die Seele - die Musikerinnen und Musiker der Kampagne freuen sich darauf, für die Menschen in den Einrichtungen zu musizieren.

Einrichtungen, welche die Kampagne unterstützen möchten, können jetzt ihren Wunschtermin reservieren. Weitere Informationen zur Kampagne #MusikerFürMusikerBerlin sind auf dieser Internetseite zu finden.