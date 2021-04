Mädchen mit Behinderung fordern bessere Perspektiven

MÜNSTER (kobinet) Mit der Forderung nach vollen Menschenrechten und einer guten Lebensperspektive für Mädchen mit Behinderung lassen sich die Forderungen des Diskussionspapiers „Unsere Rechte – unsere Zukunft“ zusammenfassen, das in einer Gruppe von Frauen aus dem Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW, der Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Mädchenhäuser / feministische Mädchenarbeit NRW und der Fachstelle interkulturelle Mädchenarbeit entstanden ist. Zu diesem Diskussionspapier soll es am 26. April eine Online-Präsentation geben, an welcher alle Interessierten teilnehmen können.

„Mädchen mit Behinderung sind in erster Linie Mädchen, mit denselben Träumen und demselben Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wie alle Mädchen.“, erklärt Renate Janßen, Leiterin der Fach-stelle Interkulturelle Mädchenarbeit.

Zu den Kernforderungen gehören eine gute schulische Ausbildung und Zugang zum ersten Arbeitsmarkt, barrierefreie Infrastruktur und Freizeitangebote sowie geschlechter- und behinderungssensible Beratung und medizinische Versorgung.

In Corona-Zeiten ist auch die Digitalisierung samt Zugang zu Endgeräten wichtig geworden.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Fachstelle für interkulturelle Mädchenarbeit nachzulesen. Wer an dieser Online-Präsentation teilnehmen möchte, kann sich bis zum 23. April HIER per E-Mail anmelden und erhält dann den entsprechenden Zugang zur Zoom-Veranstaltung.