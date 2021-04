Gedenken an die Corona-Opfer

Berlin (kobinet) Die Regierenden und unsere Gesellschaft als Ganzes haben sich bisher nicht leicht mit einem würdigen Gedenken an die bisher fast 80.000 Menschen getan, die allein in Deutschland an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben sind. Auch diejenigen, die mit Folgewirkungen nach einer Infektion zu kämpfen haben, werden in der öffentlichen Diskussion leicht vergessen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt heute zu einer nationalen Trauerfeier mit einigen Hinterbliebenen und den Spitzen der fünf Verfassungsorgane ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin ein. Zuvor findet ein ökomenischer Gottesdienst in Berlin statt.

An den Folgen der Corona-Pandemie, die vor über einem Jahr mit viel Ungewissheit begann, sind weltweit mittlerweile über drei Millionen Menschen gestorben - und die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich noch viel höher sein. Die Berliner Kirchen werden heute einen ökomenischen Gottestdienst für die Opfer der Corona-Pandemie abhalten, der ab 10:15 Uhr in der ARD übertragen wird. Ab 12:50 Uhr wird im ZDF und von anderen Sendern dann die nationale Frauerfeier übertragen.

An diesem Tag dürfte sicher auch daran erinnert werden, dass die Gefahr noch längst nicht gebannt ist. Allein gestern, am 17. April, haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder über 19.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Zahlen der in Krankenhäusern behandelten Menschen hat in den letzten Wochen ebenfalls wieder angezogen, so dass bereits wieder von einer Triage die Rede ist, die während der Corona-Pandemie immer wieder drohte ohne dass der Bundestag dafür die vor allem auch von behinderten Menschen geforderten nicht diskriminierende Regelungen beschlossen hat.