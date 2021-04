Bonn (kobinet) "Deine Stimme für Inklusion - mach mit!" So lautet das von der Aktion Mensch gewählte und zum Superwahljahr 2021 passende Motto für die Aktivitäten zum diesjährigen Europäishen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung vom 24. April bis 9. Mai. Heute, am 18. April, ist schon klar, dass es vieler lauter Stimmen bedarf, damit die Bundestagsabgeordneten in den ihnen noch verbleibenden 69 Tagen bis zum letzten regulären Sitzungstag des Bundestagsplenums in dieser Legislaturperiode ein gutes Barrierefreiheitsrecht verabschieden. Bisher scheint es dafür in den Fraktionen der CDU/CSU und SPD wenig Bewegung zu geben, obwohl allen klar ist, dass Inklusion Barrierefreiheit braucht.

Neben der Sensibilisierung über die vielfältigen bestehenden Barrieren ist es in dieser Phase des Gesetzgebungsverfahrens für das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vor allem wichtig, die Bundestagsabgeordneten auf die Notwendigkeit für ein gutes Barrierefreiheitsrecht anzumailen bzw. anzusprechen. Vonseiten des Projektes #Barrieren Brechen der Sozialhelden gibt es dafür Tipps, wie E-Mails an Abgeordnete aussehen könnten und welche Frage man ihnen zum vorliegenden Gesetzentwurf zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz stellen kann. Dies haben bereits eine Reihe von behinderten Menschen wie Leon Amelung aus Niedersachsen oder Joachim Seuling aus Koblenz genutzt, die auch schon Antworten von ihren Bundestagsabgeordneten bekommen haben, während Dunja Fuhrmann aus Saarbrücken noch auf die Antworten der saarländischen Bundestagsabgeordneten wartet, die sie angeschrieben hat.

Im Aktionsmittelpaket der Aktion Mensch gibt es zudem eine Postkarte mit dem Titel "Barrierefreiheit für Alle!", die sich gut zur Absendung an Bundestagsabgeordnete eignet.



Zeichnung: Deine Stimme für Inklusion - mach mit!

Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behidnerung, kommen ab 17:00 Uhr eine Reihe von engagierten behinderten Menschen in einem von Raul Krauthausen und Constantin Grosch moderierten Live Online-Event zu Wort, die Videos eingereicht haben.

Link zu weiteren Informationen der Aktion Mensch zum Protesttag, Antragsmöglichkeiten und Materialien

Link zu den Tipps für E-Mails an Bundestagsabgeordnete

Link zur Ankündigung des Live-Events am 5. Mai

Link zur Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht