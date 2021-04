Jennifer Sonntag und Kristina Vogel im mdr-Podcast

Halle (kobinet) Im MDR-Podcast "Mittendrin" sprachen Kristina Vogel (mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bahnradsport) und die Journalistin und Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag nicht nur über Inklusion und Teilhabe, sondern auch über das Bild von Menschen mit Behinderungen in der Medienlandschaft.

"Kristina Vogel gab mir so viel Kraft und Schwung für unsere gemeinnsamen Themen mit. Mir haben in der Vergangenheit oft Medienschaffende mit Behinderungen im TV gefehlt, insbesondere auch Frauentypen, mit denen ich mich identifizieren konnte. In den sozialen Medien ist das zum Glück anders, hier sind so viele tolle Menschen unter uns und diese Vielfalt wird hoffentlich in den klassischen Medien auch zunehmend sichtbarer, wie in der Aktionswoche 'Inklusion und Vielfalt' beim MDR. Viel Spaß bei unserem Podcast, in dem wir auch die Themen digitale Teilhabe, medizinische Versorgung und bauliche Barrieren anreißen", erklärte Jennifer Sonntag gegenüber den kobinet-nachrichten zum Podcast.

Link zum Podcast: https://mdr-podcast.podigee.io/