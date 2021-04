Verena Bentele zu Gast bei SWR1 Leute

Stuttgart (kobinet) Die Präsidentin des Sozialverband VdK Deutschland und ehemalige Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele ist heute, am 13. April von 10:00 bis 12:00 Uhr zu Gast bei der renommierten Radiosendung SWR1 Leute. Thema ist u.a. ihr neues Buch mit dem Titel "Wir denken neu – Damit sich Deutschland nicht weiter spaltet".

"Verena Bentele ist von Geburt an blind und kann nur hell und dunkel erkennen. Sie wächst mit den Eltern und zwei Brüdern in Tettnang auf. Und sie wurde eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen. Im Biathlon und im Skilanglauf wurde sie viermal Weltmeisterin und zwölfmal Paralympics-Siegerin. Früh engagiert sie sich politisch und sozial. Dreimal nominiert die SPD sie für die Bundesversammlung, die den neuen Bundespräsidenten wählt. Seit drei Jahren ist sie die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK. Und gerade ist ihr Buch erschienen mit dem Titel 'Wir denken neu – Damit sich Deutschland nicht weiter spaltet'." So heißt es in der Ankündigung für die Sendung, die von Wolfgang Heim moderiert wird und auch im Podcast angehört werden kann.

Ausgestrahlt wird die Sendung auf SWR1 Baden-Württemberg von 10:00 bis 12:00 Uhr, die auch im Livestream des Senders übertragen wird.