Der Kampf um das menschenrechtsbasierte Modell in der psychosozialen Versorgung wird mit den Folgen der Covid-19-Pandemie nicht leichter

Berlin (kobinet) Dass das menschenrechtsbasierte Modell in der psychosozialen Versorgung nur unzureichend Umsetzung findet, wird an vielerlei Stelle kritisch bemerkt.

Das Projekt vom Kellerkinder e.V., der „Partizipative Landschaftstrialog“, findet Erwähnung bei der Menschenrechtskommissarin des Europarats ("Reform of mental health services: an urgent need and a human rights imperative") als gutes Beispiel aktiver, politischer Partizipation von Menschen mit Erfahrungsexpertise.

Ein langer Weg steht noch vor uns und durch Corona ist der Weg nicht unbedingt kürzer geworden...

Als Gründe für eine vielerorts unzureichende, menschenrechtskonforme Veränderung der psychosozialen Versorgung werden in dem Schreiben von Frau Dunja Mijatović folgende Punkte herangezogen:

- Die Dominanz eines medizinischen Verständnisses von seelischen Krisenerleben: d.h. weiterhin werden seelisch abweichende Phänomene vielerorts als individuelles Problem, dessen sich durch Diagnosen, Psychopharmaka und psychiatrischer Behandlung erwehrt werden kann, verstanden. Das bedeutet auch, dass den umweltbedingten Faktoren, die seelische Krisen verursachen, viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden.

- Die unzureichende und wenig wirksame Partizipation von betroffenen Menschen in politischen und ihr Leben beeinflussenden Entscheidungen: wenn also Gesetze und Regelungen aufgestellt werden, die direkt das psychosoziale Versorgungssystem beeinflussen, finden die Stimmen und Forderungen von Menschen mit Erfahrungsexpertise und innovativen professionell Tätigen kaum Gehör.

- Die Folge dessen ist, dass Menschenrechtsverletzungen (z B. Entzug von Grundrechten) nur unzureichend aufgedeckt werden und Versorgungsangebote mitunter an den Bedarfen der betroffenen Menschen vorbei finanziert werden.

- Daran anschließend kommt es zu einer vielerorts fehlenden Vielfalt an Unterstützungsangeboten und dem zugrundeliegenden fremdbestimmten Absprechen von Entscheidungsfähigkeit.

- Die Vorausannahme, dass Menschen mit psychischen Behinderungen übermäßig selbst- oder fremdgefährdend sein, wofür es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, gibt den vorherig genannten Punkten noch weiteren Auftrieb. Diese Gefährdungsannahme findet aber auch in der Breite, also außerhalb des psychiatrischen Kontextes, unzureichend hinterfragte Zustimmung.

All diese Missstände sind historisch gewachsen. Das bedeutet es wird entsprechend schwer hier grundlegende Veränderungen herbeizuführen. In diesem Kampf wird es notwendig sein, von vielen Seiten zivilgesellschaftlichen Engagement zu leisten.

Die Entwicklungen rund um Corona, haben diese Missstände noch deutlicher gemacht. In dem durch die erschwerten Möglichkeiten wirksamer Mitgestaltung, noch weniger engagierte Menschen sich dem vorherrschenden Versorgungssystem gegenüberstellen. Hinzu kommt, dass durch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen sich das Unterstützungsangebot teilweise noch mehr verengt hat. Diese Erschwerung fußt nicht zuletzt oft auf Hindernissen, die auf technischen und finanziellen Barrieren gründen.

Dabei ist Deutschland als Vertragsstaat dazu verpflichtet „geeignete Maßnahmen zu treffen, um für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen den Zugang (…) zu Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und ‑systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereit gestellt werden“ zu gewährleisten (Artikel 9 Abs. 2). Darüber hinaus gilt auch die Verpflichtung angemessene Vorkehrungen (*1) sicherzustellen, um dem Recht auf Partizipation und Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden (Artikel 5 Abs. 3).

Wir vom Kellerkinder e.V. kämpfen in unserem Projekt „Partizipativer Landschaftstrialog“ und mit vielen anderen Angeboten des Vereins für eine gleichberechtigte Teilhabe und Partizipation aller Menschen. Dabei haben uns die Entwicklungen rund um Corona vor nicht wenige neue Herausforderungen gestellt. Dennoch konnten wir sehr zügig neue Formate entwickeln, die unsere Vereinsarbeit aufrechterhält. Es kostet nicht wenig Kraft und viel Zusammenhalt durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Wir können mit großer Freude sagen mit unserem Projekt dem „Partizipativen Landschaftstrialog“ abermals im europäischen Menschenrechtsdiskurs durch die Menschenrechtskommissarin des Europarates seit 2018, Dunja Mijatović erwähnt worden zu sein.

(freie Übersetzung)

"Zu loben sind auch Initiativen repräsentativer Organisationen von Menschen mit psychosozialen Behinderungen zur Förderung einer integrativeren Politikgestaltung, beispielsweise im laufenden [Partizipativen Landschaftstrialog] in Deutschland. Insbesondere die aktive Partizipation von Personen mit langjähriger Erfahrung in der Inanspruchnahme von Diensten der psychischen Gesundheitversorgung, ist bei der Festlegung von Richtlinien, eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Reform der psychosozialen Versorgung. Durch ihren Ausschluss aus der Debatte bleiben Menschenrechtsverletzungen weiterhin unkontrolliert. Dies aktive Partizipation ist auch eine allgemeine Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 3 der UN-BRK." (Quelle)

------------

*1 Artikel 2 Begriffsbestimmung UN-BRK:

" „angemessene Vorkehrungen“ (bedeutet:) notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;