Erwartungen behinderter Menschen an den Bundestag

Würzburg (kobinet) "Erwartungen an den Bundestag – Was will und brauche ich als Bürger*in mit Behinderung?“ So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der Michael Gerr von Bündnis 90 / Die Grünen für den 7. April von 19:00 bis 20:00 Uhr einlädt. "Bei dieser Veranstaltung kommen Bürger*innen mit diversen Erfahrungen mit Behinderungen zu Wort und formulieren ihre Erwartungen an den Bundestag. Nach den angekündigten Statements können auch weitere Teilnehmer*innen spontan ihre Erwartungen kund tun", heißt es in der Ankündigung.

Mit dabei sind u.a. Dr. Sigrid Arnade, Ellen Beck, Stefan Göthling, Ottmar Miles-Paul, Christiane Möller, Kassandra Ruhm und Barbara Vieweg, wie es in der Ankündigung hei8t.

Link zu weiteren Infos zur Online-Veranstaltung mit Schriftdolmetschung und Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache und zum Zugangslink