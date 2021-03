BIZEPS-Bild der Woche: Bankautomat mit Stufe davor

Wien (kobinet) Über 1.000 mal hat der Online-Nachrichtendienst BIZEPS schon ein Bild der Woche veröffentlicht. Das Bild dieser Woche hätte die aktuelle Diskussion um dringend nätige Regelungen in Sachen Barrierefreiheit nicht besser treffen können. Das Bild, das einen Geldautomaten zeigt, vor dem eine Stufe ist und der somit für Rollstuhlnutzer*innen nicht nutzbar ist, beschreibt genau die Situation, die die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) in ihrer Kritik am Referentenentwurf für die Umsetzung des European Accessiblity Acts (EAA) in Deutschland beschrieben hat. Wenn das Umfeld beispielsweise von Bankautomaten oder Informationsterminals nicht in die Verpflichtung zur Barrierefreiheit mit einbezogen wird, nützt das vielen behinderten Menschen nämlich gar nichts.

"Bankautomat mit Podest davor", lautet der Titel des Bildes der Woche, das im 21. Bezirk von Wien bei einer Bank Austria Filiale von BIZEPS-Leser Klaus Widl aufgenommen wurde.

Wer in Deutschland auf ähnliche Bilder mit Barrieren stößt, die behinderten Menschen die Teilhabe erschweren bzw. verwehren, kann davon Bilder, die zur Veröffentlichung verwendet werden dürfen, mit einer kurzen Bild-Beschreibung, wo dies ist, von wem das Bild kommt und wie dadurch die Teilhabe eingeschränkt wird, an die Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht mailen. E-Mail: [email protected]

