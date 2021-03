Neue Reiseinformationen für neue Reisesaison

BERLIN (kobinet) Mit Beginn der Reisesaison 2021 und der diesjährigen Online Internationalen Tourismus-Messe in Berlin rücken - trotz Corona-Beschränkungen - die konkreten Reisevorbereitungen in das Zentrum der Überlegungen vieler reiselustiger Leute. Obwohl die von der Politik angekündigten Zeitpunkte für breite Impfangebote immer wieder mal etwas nach hinten verschoben werden - irgendwann im Jahr wird es schon noch werden und dann werden auch verhältnismäßig unbeschwerte Reisen wieder möglich.

Vorerst werden Reisen in das Ausland vermutlich noch etwas schwierig bleiben. Da hängt vieles von den Pandemie-Bedingungen in den jeweiligen Reisezielländern ab - in einigen wird es unkompliziert sein, in anderen Ländern vorerst schwierig bleiben. Aber reisen in Deutschand, das sollte dann doch bald wieder möglich werden. Für alle, die Wert auf ein dann auch barrierefreies Reisen legen, gibt es umfangreiche Reiseinformationen zur Vorbereitung von Reisen und Ausflügen in Deutschland.

So hat die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen bereits im Jahr 2020 eine Broschüre zum barrierefreien Reisen in Sachsen herausgegeben, die auch die Angebote für das Jahr 2021 enthält. Diese Broschüre kann unter dieser Andresse kostenfrei angefordert werden.

Die Tourismus-Marketing Brandenburg hat in Verbindung zur Tourismus-Messe in Berlin die neunte Auflage ihres in Kooperation mit dem terra press Verlag herausgegebenen Ausflugs- und Reiseplaners, jetzt für die Jahre 2021-2022 veröffentlicht. Dieses 92 Seiten starke Magazin bietet erneut viel Information zu barrierefreien Reisezielen und Urlaubserlebnissen in Brandenburg - interessanter Lesestoff, der zudem mit Eindrücken und Erfahrungen von Rollstuhlnutzern bereichert wird, die von ihren Reiseerfahrungen von Reisen in Brandenburg berichten. Diese Broschüre ist HIER kostenfrei herunter zu laden.

Ebenfalls neu ist das am 10. März 2021 erschienene, kostenpflichtige Magazin "Meine Reisewelt - einzigartig-komfortabel-barrierefrei". Es enthält interessante Informationen über die Förderung des barrierefreien Tourismus in Sachsen sowie Anregungen für barrierefreies Erlebnisse und Erholung im Wald und Auskünfte zu einem besonderen Ferienhaus in den Niederlanden. Eine Bestellmöglichkeit für dieses Heft gibt es auf dieser Internetseite.

Wer die Hauptstadt Berlin besuchen möchte, findet auf den Internetseiten der Berlin Tourismus & Kongress GmbH "Visit Berlin" viele Tipps zu barrierefreien Sehenswürdigkeiten und barrierefreie Stadtrundfahrten sowie zu barrierefreien Museen, barrierefreien Attraktionen, barrierefreie Parks und Gärten sowie vielen weiteren Tipps und Ratschlägen. Einzelheiten sind HIER zu erfahren.

Auch auf der Internetseite von "Reisen für Alle" gibt es Interessantes - hier stehen in diesem Jahr nicht nur Angaben zu einzelnen zertifizierten Orten zur Verfügung, die man sich dann letztlich doch selbst zu einem Reiseprogramm zusammenstellen muss - inzwischen stehen hier auch Angaben zu ersten geprüften Tourismusregionen und geprüften Tourismusorten zur Verfügung. Auch darunter könnten sie für viele passenden Reiseanregungen verbergen. Details dazu sind HIER nachzulesen.