Programm für Inklusionskongress steht – Anmeldung noch möglich

Kehl (kobinet) Die Vorbereitungen für den Online-Inklusionskongress vom 12. - 18. März laufen auf Hochtouren, wie die Organisatorin Bettina Krück mitteilt. Das Programm steht und Anmeldungen sind auch während des Kongresses möglich. Am Freitag, 12. März, geht es ab 18:00 Uhr los. Die 33 Interviews und die Interviews der ersten beiden Kongresse stehen dann noch bis zum 20. März online zur Verfügung.

"'Demokratie braucht Inklusion': Über die Wichtigkeit inklusiver Bildung für eine demokratische Gesellschaft", so lautet der Titel des ersten Kongressbeitrags, der am 12. März ab 18:00 Uhr zur Verfügung steht. In dem knapp einstündigen Beitrag schildert der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, seine Sichtweise und Erkenntnisse zur Inklusion.

Link zum Fahrplan für den Online-Kongress

Link zur Anmeldung