Zeitzeuge Karl-Josef Faßbender berichtet

Köln (kobinet) Karl-Josef Faßbender, 1954 in Neuss am Rhein geboren, hat seit frühester Kindheit spinale Muskelatrophie und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Schulzeit verbrachte er zunächst im Elternhaus, später in verschiedenen betreuten Wohneinrichtungen bis er sein selbstbestimmtes Leben mit 24-Stunden-Assistenz führen konnte. Der Diplom-Pädagoge und Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an der Universität Köln berichtet im Zeitzeugen-Interview des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) über seine Erfahrungen.

