Online-Befragung der Berlinischen Galerie

BERLIN (kobinet) Corona-Beschränkungen aber mit vielen Aktivitiäten und Erlebnissen. In den vergangenen Monaten hat die Berlinische Galerie eine Vielzahl neuer digitaler Angebote entwickelt. Ob Podcast, Insta Live-Führung oder virtueller Rundgang - verschiedene Formate haben das Vermittlungsangebot erweitert und zur Auseinandersetzung mit den Ausstellungen eingeladen. Die Berlinische Galerie möchte nun wissen, wie das gefallen hat ? Was bei diesen Angeboten noch fehlt ? Oder was möglicherweise verbessert werden könnte ?



Noch bis zum 22. März ist deshalb eine Online-Befragung geschaltet. Als Dankeschön verloset die Berlinische Galerie direkt im Anschluss an die Befragung unter allen interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern 10 x 2 Eintrittskarten für die Berlinische Galerie und einen Katalog "Berlinische Galerie. Museum für Moderne Kunst" aus dem Shop der Galerie.

Die Kontaktdaten werden bei der Umfrage getrennt von den Antworten ausgewertet und entsprechend der Datenschutzbestimmungen nur für diesen Zweck genutzt.

Bei der Nutzung eines Screenreaders sind zur Navigation Hinweise zu Beginn der Befragung zu beachten.

Hier geht es nun zur Online-Umfrage.