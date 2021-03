Mit dem Dreirad in den Frühling

Hannover (kobinet) Zum metereologischen Frühlingsbeginn wurde kobinet auf die Dreirad-Gruppe Hannover aufmerksam gemacht. Ein Wegweiser mit Radwegen in der Region ist auf ihrem facebook-Treff zu sehen. Heidi Kahle und Heino Ehlers fahren begeistert mit dem Dreirad.

Mit ihrem Erfahrungsbericht in einer Fahrrad-Zeitschrift möchten sie andere motivieren. Sie suchen noch Gleichgesinnte für ihre Initiative.

"Wir beide leben praktisch von Geburt an mit Handicaps und gehen stramm auf die Siebzig zu. Früher in den Siebzigern fuhren wir noch mit normalen Zweirädern an die Nordsee und brachten damit später auch unsere drei Kinder in den Kindergarten", schreibt das Paar.

Ende der Neunzigerjahre stieg Heidi wegen einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung auf das Dreirad um. Bei Heino machte sich zehn Jahre später eine Halswirbelverletzung bemerkbar, die ihn veranlasste, ebenfalls aufs Dreirad umzusteigen.

"Es war einfach sicherer, gerade auch beim Transport von Einkäufen, und auch wenn im Zuge der Anstrengung die Konzentration nachließ. In der Folgezeit waren wir viel zusammen unterwegs, fuhren wieder längere Strecken und zelteten auch wieder. Für solche Aktionen ist das Dreirad optimal", heißt es weiter in ihrem Bericht

Das Dreirad hat viele Vorteile für all diejenigen, die sich auf zwei Rädern nicht ganz sicher fühlen. Doch kein Vorteil ohne Nachteil: Es mal schnell in den Keller zu stellen,geht nicht, in die Wohnung schon gar nicht. Auf Bahnhöfen ohne oder mit zu kleinem Fahrstuhl sehen Heidi Kahle und Heino Ehlersir buchstäblich alt aus. Und wenn sie noch wegen Platzmangel nicht ins Fahrradabteil kommen, müssen sie draußen bleiben ...

Mehr im Bericht "Radellust statt Fahrradfrust" von Hannorad auf Seite 14