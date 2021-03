Menschenrechte in der Psychiatrie

Berlin (kobinet) Psychiatrische Zwangsmaßnahmen stehen in wesentlicher, menschenrechtlicher Kritik. Meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass viel zu schnell Zwang eingesetzt wurde. Der UN-Fachausschuss spricht sich gegen den Einsatz von Zwangsmaßnahmen aus und je nach Auslegung, setzt die UN-BRK klare Normen.

Ich bin seit ca. 3 Jahren aktiv im Kellerkinder e.V. mit Sitz in Berlin. Derzeit Mitkoordinatorin des partizipativen Landschaftstrialogs mit Eileen Friesecke und Ute Krämer und unterstützt durch unseren Vorstand, also Sabine Haller, Thomas Künneke und Eike Döhring. Und all das ist möglich, dank vieler Aktivist:innen im Verein, die uns immer wieder Halt und Kraft und Reflexion geben.

Ich habe durch Verrücktheitserfahrungen intensive Bekanntschaft mit der psychiatrischen Versorgungslandschaft gemacht. Und dort auch Zwangshandlungen gegen meinen Willen erfahren, immer begründet durch meine sogenannte „krankheitsbedingte Einsichtsunfähigkeit“ und in der Vermutung, ich könnte mich selbst oder andere gefährden, was dem Ganzen auch rechtlich seine Grundlage gab. Ich habe im Zuge dessen verschiedene Diagnosen bekommen, u.a. „Bipolar Störung und schizoaffektive Psychose". Ich gelte also nach diesen Diagnosen als „schwer chronisch psychisch erkrankt“.

Das Thema Zwangsmaßnahmen, ruft nicht selten viele berechtigt verzweifelte und negative Emotionen hervor. Nicht nur auf Seiten der betroffenen Menschen, die aber meiner Meinung nach, an dieser Stelle unfraglich die am meisten Leidtragenden des Versorgungssystems sind, in dem es nach wie vor, zu oft zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen kommt. Wir können im Zweifelsfall nicht selbst entscheiden. Entschieden wird für uns.

Aber auch bei professionell tätigen Menschen und Angehörigen löst das Thema Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie Unbehagen aus. Dennoch ist meines Erachtens nach wichtig, in einen gleichberechtigten Austausch zu kommen und Zwangsmaßnahmen kritisch und grundlegend zu prüfen. Ich gestehe selbst, dass es mir nicht immer wirklich leicht fällt einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn von „schwer chronisch psychisch Kranken“ gesprochen wird. Ich selber habe doch recht schwere Diagnosen erhalten, mit der Ansage, den Rest meines Lebens Psychopharmaka nehmen zu müssen, um sogenannt gesund zu leben. Ich nehme seit ca. 5 Jahren keine Medikamente mehr. Ob ich nach Einschätzung der damals mich behandelnden Ärztinnen und Ärzte heute gesund bin, ist mir glücklicherweise nicht so wichtig.

„Horrorszenarien“ oder Extremfälle sollten meines Erachtens nicht als Grundlage zu Legitimationsfragen von Zwang herhalten dürfen. In der Rechtsbestimmung und -anwendung vom Einzelfall auf die Allgemeinheit zu schließen, halte ich für einen fatalen Fehler. Nicht selten wird behauptet, die Normen der UN-BRK würden die sogenannt schwer chronisch psychisch Kranken und ihre angeblichen besonderen Bedarfe missachten, sie würden hinten runter Fallen. Ich denke es ist genau anders herum. Weil unser Versorgungssystem in vielen Punkten nicht den Standards der Menschenrechte entspricht, fallen wir „schwer chronisch psychisch kranken“ hinten runter. Dazu später mehr.

Psychiatrische Zwangsmaßnahmen stehen nicht erst seit der UN-BRK in grundlegender Kritik. Aber ohne Frage bietet die UN-BRK eine wichtige rechtliche Grundlage: freiheitsentziehende, weitere freiheitseinschränkende und medizinische Zwangsmaßnahmen gegen den Willen der betroffenen Personen, in Frage zu stellen.

Ethisch, kann es meiner Meinung nach, keine Rechtfertigung für Zwangsmaßnahmen geben. Hierzu gehören beispielsweise: die zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka, Fixierung und Isolierung, Elektroschockbehandlungen oder unfreiwillig gestellte Diagnosen.

Aber Zwang in dieser Form, ist nur die Spitze des Eisberges von Denkweisen, Handlungen und Regelungen, die soziale Situationen so zuspitzen, dass es zur Anwendung von rechtlich legitimierten Grundrechtseingriffen kommt. Bevor es zu diesem Ausmaß an Eingriffen in die Freiheitsrechte eines Menschen kommt, finden wir auf verschiedenen Ebenen der Versorgungslandschaft Phänomene, die eine Zuspitzung verursachen. Beginnend bei der Fragmentierung von Unterstützungsangeboten, die sich ausschließlich auf medizinische Modelle stützen, übergehend zu besonderen Wohn- und Arbeitsformen die bestimmte Verhaltenserwartungen an die Nutzer*innen stellen, zu stationären Einrichtungen die mit zuweilen rigiden Behandlungsmustern nach und nach bei Nutzenden das Gefühl erzeugen, nicht mehr selbst entscheiden zu dürfen und um im schlimmsten Fall, zu der Selbsteinschätzung zu gelangen, man könne es gar nicht mehr.

All diese Ebenen eingeschränkter Wahlmöglichkeiten lassen die Spitze des Eisberges „psychiatrische Zwangsmaßnahmen“ erklimmen.

Auch wenn Begriffe die „wohltätiger Zwang“ [1] durch den Deutschen Ethikrat etabliert wurden, kann es meiner Ansicht nach in einer demokratischen, auf Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte aller Menschen fußenden Gesellschaft, kaum eine ethische Rechtfertigung für Zwangsmaßnahmen geben.

Ich will mich aber nicht auf ethische Fragen konzentrieren, sondern menschenrechtliche und politische Dimensionen, zu diesen beladenen Themen, aufzeigen.

Menschenrechte existierenden nicht einfach so, sondern für sie müssen sich Menschen immer wieder einsetzen. Für sie muss gekämpft werden. Auch unser Verein, viele engagierte betroffene Menschen, engagierte professionell Tätige und Angehörige, weltweit, verstehen sich in dieser Tradition.

Ich selbst aber kann aus eigener Erfahrung sagen, dass allzu schnell zu Mitteln von Zwang gegriffen wurde. In einer Unterbringung die damit begann, dass ich aus Platzgründen, eingeschlossen zwischen zwei Türen und einer großen Glasscheibe zum Aufenthaltsraum der Beschäftigten, auf dem Flur eingeschlossen war und später auch dort fixiert wurde. In diesem von allen zu beobachtenden räumlichen Verhältnissen, kann ich wohl behaupten, keinen Ort zur Ruhefindung erhalten zu haben. Und Meine Geschichte ist kein Einzelfall.

Weshalb immer noch Zwangsmaßnahmen? Wovon hängt, ihre Legitimation und Berechtigung ab? Warum sind sie immer noch rechtlich zulässig und werden nicht selten als medizinisch notwendig betrachtet?

Um der Beantwortung der Fragen näher zu kommen, möchte ich 3 Ebenen: die Rechtmäßigkeit, die Profession und die Haltung betrachten, die sich gegenseitig beeinflussen.

Beginnen möchte ich aber mit Kernaussagen der UN-BRK, in dem Bewusstsein, dass je nachdem, welche Artikel und Absätze herangezogen werden, sich auch die Diskussion um Zwangsmaßnahmen maßgeblich ändert. Ich trete hier aber als Vertreterin meiner Selbstbestimmungsrechte ein.

Im deutschen Grundgesetz gibt es ein Bekenntnis zu den allgemeinen Menschenrechten unter Artikel 1 Abs. 2 GG. Die UN-BRK ist seit 2009 geltendes Bundesrecht und das BVerfG zieht die UN-BRK als Auslegungshilfe in seinen Entscheidungen [2] heran.

Bereits Theresia Degener schreibt darüber, dass die ersetzte Entscheidungsfindung und Zwangsmaßnahmen, 2 der 4 Hautkonfliktlinien bei der Ausarbeitung der UN-BRK waren. [3] Die Spannbreite der Diskussion, reichte von einem Verbot solcher Maßnahmen bis zu der Argumentation, dass die ersetzte Entscheidungsfindung und Zwangsmaßnahmen der Wiederherstellung der Selbstbestimmungsfähigkeiten der betroffenen Menschen dienen und entsprechend der Schutzpflicht der Staatengemeinschaften unterlägen.

Die UN-BRK enthält zwar kein konkretes Verbot solcher Eingriffe, so wie es der UN-Fachausschuss unnachlässig fordert, aber gerade der Artikel 12 und 14 machen hier, immer wieder abhängig von der Argumentationsrichtung, klare Normen.

Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht

Absatz 2 lautet: "Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen."

Mir ist klar, dass in der deutschen Debatte gerade der Abs. 3 und 4 des entsprechenden Artikels herangezogen werden. Dann heißt es, die Zwangsmaßnahme diene als angemessenes Mittel die rechtliche Handlungsfähigkeit betroffener Menschen, die ja auch erst durch Ärzt:innen, Gutachter:innen und Gerichte aberkannt wurde, so wiederherzustellen und, dass die Novellierung des BGB 2013 [4] und 2017 [5] ausreichten, die Sicherung des Gebrauchs unrechtmäßiger Zwangsmaßnahmen zu gewährleisten.

14 Freiheit und Sicherheit der Person

„(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten,

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit genießen;

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt.“

Was hier immer wieder sowohl von den Gerichten, als auch dem Gesetzgeber bekräftigt wird, ist das Argument die Freiheitsentziehung, so wie sie in Deutschland reguliert ist, finde im Einklang mit dem Gesetz statt und, dass die derzeitige Gesetzeslage dieser Norm des Art. 14 entspräche. Entsprechend sei die Gesetzeslage menschenrechtskonform.

Zur Freiheitsentziehung auf Grund von Behinderung: Also dem letzten Satz Abs.1 b).

Der Gesetzgeber argumentierte an dieser Stelle, dass es sich nach der derzeitigen Rechtlage, nicht um eine Diskriminierung auf Grund von Behinderung handele. Als dass zur Gewährung einer Zwangsmaßnahme durch die zuständigen Amtsgerichte, das zusätzliche Vorhandensein der sogenannten Selbst- oder Fremdgefährdung psychisch Kranker, diese Sondergesetze für BRK-konform werden lasse. [6]

Zwang werde also nicht ausgeübt wegen der psychischen Erkrankung an sich, sondern die mutmaßliche Gefährdung der betroffenen Person oder Dritter rechtfertige die Maßnahme gegen den Willen der Person.

Die Normen der UN-BRK, wie es auch im Vertragstext steht, sind in Zusammenhängen zu betrachten. Einer der entscheidenden Beschlüsse des BVerfG 2011 bezieht sich aber z.B. in seiner Argumentation nur auf Artikel 12 [7]. Dennoch eine kurze Zusammenstellung anderer Artikel des UN-BRK. Auf die ich leider nicht im Einzelnen eingehen kann. Dennoch möchte ich einige Punkte auflisten.

Art. 15 „Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe“.

Abs. 1 Satz 2: „Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.“

Artikel 16 Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch

Artikel 17 Unversehrtheit

„Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.“

Artikel 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft

„Menschen mit Behinderungen (sollen) gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen (…)“

Artikel 25 Gesundheit

"Insbesondere:

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen.“

Psychiatrischen Zwangsmaßnahmen gelten aber im deutschen Recht und in der psychiatrischen Praxis, wie bereits erläutert, als geeignete Maßnahmen der Wiederherstellung der Selbstbestimmungsfähigkeit und rechtlichen Handlungsfähigkeit.

Der UN-Fachausschuss betont dennoch: dass bei der Prüfung der Staatenberichte, gerade dieses funktionelle Verständnis von Selbstbestimmung, automatisch einhergeht mit dem Entzug rechtlicher Handlungsfähigkeit. [8] Das bedeutet: Menschen werden ihre Rechte entzogen und sie dürfen ihre Rechte nicht mehr ausüben. Der BGH stellt 2015 dennoch heraus, dass die medizinische Zwangsmaßnahme als eine „den Betroffenen begünstigende Maßnahme der staatlichen Fürsorge“ [9] zu definieren sei.

Zwangsmaßnahmen als Schutzmaßnahmen für Betroffene zu rechtfertigen, ist, aus einer menschenrechtlichen Perspektive, über alle Maßen menschenrechtswidrig. Dies betont auch eindeutig die UN-Sonderberichterstatterin bis Ende des Jahres 2020 Catalina Devandas Aguilar [10].

Rechtmäßigkeit

Kommen wir zur Rechtmäßigkeit oder auch Zulässigkeit psychiatrischer Zwangsmaßnahmen im deutschen Recht. Welche Gesetze erlauben Maßnahmen gegen den Willen von Menschen? Dieser Punkt wird meinerseits sehr kurz gefasst.

1. BGB Zivilrecht § 1906 und 1906a (mit der Reform des Betreuungsrechts werden sich hier die Nummern ändern und die Begrifflichkeit „zum Wohl“ gestrichen) [11]

2. PsychKGs der Länder

3. StGB § 34 Rechtfertigender Notstand

Ich kann mich nur fragen: Heiligt der Zweck (Widererlangung Freiheit) wirklich das Mittel (Zwang)? Laufen diese Mittel nicht dem Ziel zuwider?

Das Bundesverfassungsgericht selbst bewertet psychiatrische Zwangsbehandlung und Fixierung als schwerwiegende Verletzung [12] von Art. 2 Abs. 2 GG: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ Jetzt heißt es aber in diesem Absatz weiter „In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

Diese Gesetze, zum Eingriff in die Grundrechte, hat der Gesetzgeber 2013 und 2017 geschaffen. Die erwähnten Gesetze legitimieren also, nach deutschem Recht, diese Eingriffe. Das steht fest.

Profession

Welche Personen oder Personengruppen sind berechtigt Zwang einzufordern, zu genehmigen und auszuüben? Sicherlich zähle ich hier nicht alle Personengruppen auf, auch finden auf Grund der landesgesetzlichen Regelungen unterschiedlich Akteure und Konstellationen statt. Dennoch lässt sich sagen, wir haben es allgemein mit:

Richter:innen, Betreuer:innen, Ärzt:innen, Ordnungsamt, Polizei, sozialpsychiatrischer Dienst, Pflegekräften und Gutachter:innen zu tun.

Von all diesen Berufen ist nicht selten zu hören: zu wenig Geld zu wenig Zeit. Eingriffe in die Grundrechte dürfen aber in keinem Fall der Kompensation von Versorgungsdefiziten dienen, wobei die BRD als verhältnismäßig reiches Land entsprechend hohe sozial- und behindertenpolitische Standards erfüllen muss, so auch der UN-Fachausschuss. [13]

Trotz vieler Konzepte, Programme, Forschungsprojekte, Aktionspläne, viel Geld im System allgemein … Gibt es nach wie vor keine vergleichbaren bundesweiten Zahlen zur Häufigkeit und zu Anlässen von Zwangsmaßnahmen [14] [15], mehr Betten in klinischen Einrichtungen [16] , mehr Betreuungen, mehr Diagnosen [17], mehr Verordnungen von Medikamenten [18], mehr Berentungen auf Grund von sogenannten psychischen Krankheiten [19].

Wieso sind die Forderungen der Menschenrechte und innovative Ideen so unwirksam? Ich weiß es nicht oder habe nur Ahnungen. Dennoch halte ich es für extrem wichtig, Gelder umzuverteilen. Personal besser zu bezahlen, sinnvoller einzusetzen und zu entlasten, Forschungsprojekte zu fördern, die wirkliche Alternativen zur Ausübung von Zwang etablieren, Projekte von Betroffenenorganisationen und Angebote der Selbsthilfe und Selbstvertretung barrierearm finanziell und strukturell zu unterstützen.

Meine größte Angst bei der Idee vielleicht mal wieder Verrücktheitserfahrungen zu machen, ist nach wie vor in einer psychiatrischen Einrichtung zu landen. Davor habe ich wirklich Angst. Ich würde immer noch Psychopharmaka verweigern. Dieser Wunsch und dieses Recht, hat meinen bisherigen Erfahrungen nach, aber dazu geführt, diese Maßnahme gegen meinen Willen durchgeführt wurden.

Was wünsche ich mir also auf einer menschlichen Ebene und damit komme ich zur Haltung.

Haltung

Üblich heißt es:

Ein Mensch kann auf Grund seiner Krankheit nicht frei entscheiden. Er zeigt keine Einsicht, dass er eine Krankheit hat. Weil er krank ist, kann er nicht verstehen was gut für ihn ist. Würden sie gesagt bekommen wollen was gut für sie ist? Würden sie wollen, dass sie jemand zwingt Medikamente zu nehmen? Wenn sie ihre Krankheit nicht einsehen, sind sie krankheitsbedingt einsichtsunfähig, wenn sie ihre Krankheit einsehen, müssen sie sich mit den Folgen anfreunden und ihre Selbstbestimmung in Frage stellen. Ein Teufelskreis.

Das habe ich selber erlebt. Meiner 220 Seiten starken Krankenakte konnte ich entnehmen und jetzt wortwörtlich: „nach der Fixierung war Frau Lippert bereit die Medikamente zu nehmen.“ Folglich übernimmt eine äußere Instanz hier die Verantwortung, auch als Schutzfunktion des Staates legitimiert, und entscheidet über kurz oder lang für mich und mein vermutetes Wohl.

„Die individuelle Autonomie und die Fähigkeit von Menschen mit Behinderungen, Entscheidungen zu treffen, müssen aber jederzeit, auch in Krisensituationen, geachtet werden.“ [20] So auch der UN-Fachausschuss.

Klar ist auf Seiten professionell Tätiger viel Geduld und Engagement von Nöten, um Eskalationspotentiale zu entspannen. Wenn es die beruflichen Rahmen nicht hergeben, müssen auch Mitarbeitende für ihre Rechte kämpfen. Auch sie müssen für ihre Rechte auf faire Arbeit einstehen. Vorgesetzte müssen ihre Mitarbeitenden schützen und ihre Mitarbeitenden stärken andere, neue Wege zu gehen. Aus unseren Projekten weiß ich, dass auch innovative, engagierte Mitarbeitende hier immer wieder auf Zement stoßen.

Abschluss-Bemerkungen

Manchmal muss ich zusehen, nicht in Verzweiflung zu versinken. Angesichts der derzeitigen Entwicklung fällt mir das nicht leicht. Kostenersparnis und Ökonomisierung haben schon lange im Gesundheitssystem Einzug gehalten und alle kommen unter die Räder. Selbst professionell Tätige. Um die angedeuteten Widersprüche aufzulösen, bedarf es einer breiten gesellschaftlichen Debatte. Eines Aufschreis. Eines Paradigmenwechsels.

Ich möchte mit einem Zitat aus einem Gutachten im Auftrag des Komitees für Grundrechte und Demokratie, anlässlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. März 2011 in Sachen Zwangsbehandlung enden:

„Gewalt- oder Zwangsgebrauch mag auf den ersten, naiven, also unerfahrenen Blick punktuell begrenzbar erscheinen. Der Blick trügt. Das Gewaltmittel durchdringt die Sicht der Wirklichkeit. Es wird Teil des Habitus, mit Problemen umzugehen. Dessen an erster Stelle, der zwingt oder Zwang gestattet. Und Zwang verletzt die Personen, die behindert sind. (…) Wenn Sicherheit nicht human, sozial und kontextspezifisch relativ gefasst wird, sondern Sicherheit risikolos garantiert werden soll, dann stehen Menschen als humane Störfaktoren zur Disposition. An erster Stelle trifft das Menschen, die a-normal zu sein scheinen, obgleich sie zumeist in ihren Behinderungen von der jeweils herrschenden Normalität produziert worden sind.“ [21]

Julia Lippert. Diagnose: „Mensch mit Idealen“, keine Heilung gewünscht

