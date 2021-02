Zeugen der Inklusion: Behinderte Cartoons 8 von Phil Hubbe

Magdeburg (kobinet) Sind Witze über Behinderungen okay? Ja, solange der Witz gut ist und Menschen dadurch mit dem Thema lockerer umgehen, meint Phil Hubbe. Er ist Cartoonist und hat selbst Multiple Sklerose. Seit vielen Jahren macht er Behinderungen zum Thema seiner Zeichnungen und widmet sich den alltäglichen Grenzen von Barrierefreiheit. Als Botschafter bezeichnet zu werden, kann er gar nicht leiden. Wenn sein schwarzer Humor dennoch zum Nachdenken anregt, freut ihn das. Am 25. Februar 2021 erscheint der 8. Band seiner Reihe "Behinderte Cartoons“ unter dem Titel "Zeugen der Inklusion“.

Der Begriff der Inklusion sei ein Begriff, der in der politischen Debatte groß gehandelt werde, im Alltag aber oft nicht ausreichend funktioniere. Wo andere verzweifeln könnten, schaffe Phil Hubbe durch seine Cartoons Raum für befreiendes Lachen, für ein unverkrampftes Miteinander und neuen Mut. Die vielen positiven Rückmeldungen bestärkten ihn in seiner Arbeit. Und wenn am Ende durch ein Lachen Barrieren abgebaut würden, hätten die Behinderten Cartoons ihr Ziel erreicht, heißt es in einer Ankündigung des neuen Buches.

Da auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt eine Buchpräsentation stattfinden kann, gibt es am 1. März ab 19:00 Uhr eine digitale Buchpräsentation als Livestream mit dem Titel: "[email protected]". Unter der Moderation des mehrfachen Paralympics Medaillengewinners und Musikers Matthias Berg stellt Phil Hubbe sein aktuelles Buch vor und lädt die Zuschauer*innen in seine Arbeitswelt ein.

Informationen zum Livestream gibt es rechtzeitig auf Phil Hubbes Homepage: https://www.hubbe-cartoons.de

Zum neuen Buch "Zeugen der Inklusion“ (Carlsen-Verlag) geht’s hier lang: https://www.carlsen.de/hardcover/zeugen-der-inklusion/978-3-8303-3589-4