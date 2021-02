Online-Veranstaltung: Arbeit für Alle?! Wege auf den inklusiven Arbeitsmarkt

Stuttgart (kobinet) Unter dem Motto "Arbeit für Alle?! Wege auf den inklusiven Arbeitsmarkt" bietet das Stuttgarter Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) am 17. Februar von 9:30 bis 13:30 Uhr ein Online-Fachgespräch via Zoom an. Schwerpunktthemen der Veranstaltung sind das "Budget für Arbeit" – "Arbeit Inklusiv“. Es sollen gangbare Wege aufgezeigt werden, neue Ideen gesucht, Anstöße gesetzt sowie gelungene Beispiele aus der Praxis vorgestellt werden, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldungen bitte per E-Mail an Andreas Lapp-Zens: [email protected]