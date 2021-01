Bereits zehn Tote in Behinderteneinrichtung

Marxheim (kobinet) In Deutschland wurde mittlerweile die Marke von 40.000 Corona-Toten überschritten. Dass die Pandemie auch in Behindertenreinrichtungen Opfer fordert zeigt ein Beispiel einer Behinderteneinrichtung in Schweinspoint, wo bereits zehn Bewohner*innen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, wie die Augsburger Allgemeine berichtet.

In der Einrichtung der Stiftung St. Johannes im Ortsteil Schweinspoint der Gemeinde Marxheim im bayerischen Landkreis Donau-Ries im Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben herrsche dem Bericht zufolge weiterhin der Ausnahmezustand.

Link zum Bericht in der Augsburger Allgemeinen