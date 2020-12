Name und Logo gesucht

DÜSSELDORF (kobinet) Die Arbeiten an der bundesweiten Notruf-App schreiten voran. Jetzt wird dafür auch einen Namen und ein Logo gebraucht. In einer Umfrage, die noch bis zum 03.Januar 2021 geschaltet ist, wird deshalb von der Geschäfts- und Koordinierungsstelle Notruf-App-System um eine Abstimmung darüber gebeten, welche Vorschläge am besten gefallen.

Die Umfrage findet anonym statt. Es werden keine persönlichen Daten erhoben.

Eine Einleitung und Erklärung der Umfrage als DGS-Video (in Deutscher Gebärdensprache) mit Untertiteln ist HIER zusehen.

Die Umfrage selbst ist über diesen Link zu erreichen.