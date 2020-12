BDH unterstützt Forderung nach Renten-Bürgerversicherung

BONN (kobinet) Der BDH Bundesverband Rehabilitation unterstützt den Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ab dem Jahr 2024 Unternehmer unter 35 Jahren obligatorisch in die gesetzliche Rentenversicherung zu integrieren.

Die Vorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation, Ilse Müller, stellt in diesem Zusamenhang fest: „Wir setzen uns für die Einführung einer Renten-Bürgerversicherung ein, die Arbeitnehmer, Beamte und Selbständige gleichermaßen umfasst. Zur langfristigen Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung darf es angesichts der demografischen Entwicklung in der Zukunft keine Ausnahmen von der Versicherungspflicht mehr geben“.

Ilse Müller sieht in diesem Vorstoß zur Altersvorsorgepflicht für junge Selbständige durch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den Denkanstoss für eine fundamentale Debatte an, welche im Ergebnis die gesetzliche Rentenversicherung in die Lage versetzt, dem demografischen Stresstest auf lange Sicht standzuhalten, indem es gelingt, die Zahl der Beitragszahler um Selbständige und Beamte zu erweitern.

"Eine so gestärkte Rentenversicherung kann den Kampf gegen die grassierende Altersarmut wirksam bestreiten und einen wesentlichen Beitrag zum Generationenausgleich leisten,“ so Müller.