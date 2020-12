Ann-Katrin Legath und Birger Höhn laden zum Online-Talk am 4. Dezember

Dresden (kobinet) Ann-Katrin Legath und Birger Höhn bieten als sächsische Landesinklusionsbeauftragte der Partei DIE LINKE Sachsen im Nachgang des Welttags von Menschen mit Behinderungen am 4. Dezember von 17:00 bis 19:00 Uhr einen Online-Talk an. Dieser sei thematisch für alle Anliegen von behinderten Menschen, Angehörigen und Freunden offen, heißt es dazu in der Ankündigung.

Der Online-Talk ist sowohl für Parteimitglieder als auch für alle anderen offen. Link zum Online-Talk:

https://www.dielinke-sachsen.de/termine/inklusionsstammtisch-lets-talk-about-inklusion-online/