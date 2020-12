Nieder-Olm (kobinet) "Vielfalt vor der Kamera! Darstellung von Behinderung im Film, so lautet der 6. Teil der Online-Diskussion unter dem Motto "Das schlaue Buch der Vielfalt“ der Modellprojekte von Kommune Inklusiv. Mit dabei war dieses Mal die Schauspielerin Carina Kühne.

"Mit der Schauspielerin Carina Kühne haben wir uns über das Thema Vielfalt vor der Kamera unterhalten. Sie verrät uns, was ihre Traumrolle wäre und berichtet welche Denkanstöße Filme wie 'Be my Baby' auslösen können. Weitere Fragestellungen waren: Welche Klischees werden durch die Darstellung von Behinderung bedient und wieso spielen Menschen mit Behinderung nicht auch mal die Gangsterrollen", heißt es u.a. in der Ankündigung der Zoom-Aufzeichnung auf YouTube.

Link zum Video: https://youtu.be/pMu6mFY3Hpg