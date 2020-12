Menschen im Osten sehen viel Änderungsbedarf

LEIPZIG (kobinet) Als Beitrag zur ARD-Themenwoche "Wie wollen wir leben" hatte der Mitteldeutsche Rundfunk seine Zuschauer und Zuhörer im Rahmen der Umfragereihe zum "Umfragebarometer mdr fragt" zu den Wünschen und Vorstellungen zur Zukunft im Osten befragt. Dabei zeigten sich relativ viel Unzufriedenheit und viele Wünsche nach Veränderungen.

Auch heute bekennen sich nach dieser Umfrage 90 Prozent der Ostdeutschen zu einer demokratischen Gesellschaftsordnung, aber nur 36 Prozent sind damit zufrieden, wie die Demokratie in unserem Land umgesetzt wird. So gab es zu lediglich 27 Prozent Vertrauen in die Kommunalpolitik. Nur ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage gaben an, der Landespoltik zu vertrauen. Was das Vertrauen in Politik angeht, so wurden der Bundespolitik nur zwölf Prozent und der Europapolitik nur ein Prozent Vertrauensprozente zugestanden.

Die Forderungen nach Veränderungen laufen vor allem darauf hinaus

die Kommunalpolitik zu stärken

und mehr Geld für die Bildung auszugeben.

Gerade im Bezug auf dide Bildung war nicht zu übersehen: Je jünger die Befragten, desto unzufriedener äußerten sie sich.

Diese Umfrage zeigt ebenfalls, dass im Osten ein neues Selbstvertrauen erwacht - ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und der Willen, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen. Dazu gehört auch, dass die Ostdeutschen nicht länger hinnehmen wollen, dass die überregionalen, eher westdeutsch dominierten Medien den Blick auf Ostdeutschland definieren. Viele Teilnehmer der Befragung finden, dass es in den Medien eine verzerrte Berichterstattung über den Osten gibt.

Die veröffentlichten Umfrageergebnisse sind HIER nachzulesen.