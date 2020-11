Rolli-Power erobert Bonner Kommunalpolitik

Bonn (kobinet) Dr. Annette Standop hat in Bonn nicht nur als Spitzenkandidatin der Grünen ein sehr gutes Wahlergebnis bei den letzten Kommunalwahlen erreicht, sondern fungiert nun als Fraktionsvorsitzende. Nun freut sich die Rollstuhlnutzerin darüber, dass Bonn mit Christian Trützler nun auch einen frisch gewählten Rollstuhlfahrer als grünen Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Hardtberg hat. Für sie eine Bestätigung, dass behinderte Menschen in der Politik einiges bewegen können und es sich lohnt sich einzumischen.

"We did it! Hardtberg hat einen Grünen Bezirksbürgermeister! Herzlichen Glückwunsch an Christian Trützler und seine beiden Stellvertreter Enno Schaumburg und Dominik Loosen", heißt es dazu auf Facebook.

