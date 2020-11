Wie es um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte steht

FRANKFURT am Main (kobinet) Bereits im Juni 2019 hatten sich Bund, Länder und alle relevanten Akteure in der Pfege bereits darauf verständigt, dass die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte schrittweise verbessert werden sollen. Zugeich wurden verbindliche Ziele und Maßnahmen dazu festgelegt. Ein erster Umsetzungsbericht zur Konzertierten Aktion Pflege (KAP) zeigt jetzt, inwie weit die Maßnahmen bereits umgesetzt wurden.

In einer Übersicht listet der Bund-Verlag auf, inwieweit wichtige Maßnahmen für eine bessere Entlohnung, für mehr Auszubildende und mehr Kolleginnen und Kollegen an der Seite der Pflegekräfte sowie für mehr Eigenverantwortung und mehr Digitales in der Pflege bereits umgesetzt werden.

Diese Übersicht ist unter diesem Link nachzulesen.