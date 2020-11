Trotz Corona ohne Maske

BERLIN (kobinet) Ob beim Einkaufen oder in Bus und Bahn ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen den Infektions-Gefahren der Corona-Pandemie zurzeit an vielen Orten Pflicht. Doch viele Menschen mit Behinderung können aus gesundheitlichen Gründen diese Mund-Nase-Bedeckungen nicht tragen - sie sind deshalb von der Maskenpflicht befreit. Auf wen das konkret zutrifft und wie das in den einzelnen Bundesländern geregelt ist, das hat die "Aktion Mensch" zusammengetragen.

Wer von der Maskenpflicht ausgenommen ist, und diese entgegen den allgemeinen Regelungen nicht tragen muss, das ist aus dieser Tabelle zu entnehmen.