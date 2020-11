Schutz oder Ausgrenzung in Corona-Zeiten

Berlin (kobinet) "Schutz oder Ausgrenzung? - Was Corona mit Risikopatienten macht", so lautet der Titel eines gut 3minütigen Films von zdf heute von Katharina Thode, der gestern online gestellt wurde. "'Wir müssen die Risikogruppe schützen': Warum dieser Satz zwar gut gemeint ist, aber in der Corona-Krise zunehmend am Thema vorbei geht", heißt es dazu in der Ankündigung des Beitrags, in dem Jessica Schröder, Katharina Eichner und Raul Krauthausen ihre Sicht der Dinge aus Betroffenensicht schildern.

