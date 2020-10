Stuttgart: Online-Diskussion mit Oberbürgermeister-Kandidat*innen

Stuttgart (kobinet) Aus Anlass der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl am 8. November veranstaltet das Zentrum selbstbestimmt Leben Stuttgart (ZsL) am 27. Oktober von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr eine Online-Diskussion mit Oberbürgermeister-Kandidat*innen.

Dazu erklärt Britta Schade, Mitarbeiterin beim ZsL Stuttgart: "Wir wollen ergründen, wie Selbstbestimmung, Selbstvertretung und Inklusion von Menschen mit Behinderung in Stuttgart gelebt werden kann bzw. umgesetzt wird und was die Bewerber*innen als künftige Amtsinhaber*innen dazu beitragen können.“ Ihr Kollege Friedrich Müller ergänzt: “Mit dieser virtuellen Begegnung von Kandidierenden und ihren potentiellen Wählern aus diesem Spektrum wollen wir, gerade auch in Zeiten von Corona, ein Zeichen setzen, dass die zukünftig politisch verantwortliche Stadtspitze auch den Dialog mit sozial Benachteiligten, im Sinne einer menschenrechtsbasierten Politik, im Blick behalten sollte.“

Die zuhörenden Teilnehmer*innen des 90-minütigen Online-Meetings können sich über die Chat-Funktion aktiv an der Diskussion beteiligen. Ihre Fragen und Anmerkungen werden dann im letzten Drittel der Veranstaltung vom Moderator gesammelt und an die Kandidat*innen weitergegeben. Die Fragen können auch gerne im Vorfeld der Veranstaltung an das ZsL gemailt werden: [email protected]

Unter folgendem Link kann man sich ca. 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in die Zoom-Konferenz einloggen:

https://us02web.zoom.us/j/82599134615?pwd=aUV4K3JtUEk3SnVRYWxwaDBKYjNnQT09

Link zu weiteren Tipps für Online-Veranstaltungen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)