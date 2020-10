Kontraste für mehr Barrierefreiheit

HAMBURG (kobinet) Der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) macht in der diesjährigen "Woche des Sehens" mit einer Aktion darauf aufmerksam, dass Poller durch kontrastreiche Gestaltung dieser Sperranlagen besser vor Unfällen schützen.

Menschen mit Seheinschränkung benötigen Kontraste für die Orientierung. Kontraste sind ein essenzieller Baustein der Barrierefreiheit und Voraussetzung für Mobilität und Selbstständigkeit.

Nach wie vor befinden sich zu viele Poller in der Stadt Hamburg, welche den Anforderungen der Barrierefreiheit, wie dies auch in dem Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen (kurz ReStra) festgeschrieben ist, nicht gerecht werden. Der DBSV als Interessenvertretung blinder und sehbehinderter Menschen fordert in der "Woche des Sehens" die Stadt Hamburg dazu auf, alle Poller umgehend entsprechend nachzurüsten und zieht den grauen Pollern in der Hamburger Innenstadt am Freitag, dem 16. Oktober 2020 rot-weiß-geringelte Mützen auf.