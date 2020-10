All inclusive Podcast zu selbstbestimmter Familienplanung

Bonn (kobinet) Beim All inclusive Podcast der Aktion Mensch ist diese Woche die Journalistin Mareice Kaiser zum Thema selbstbestimmte Familienplanung zu Gast bei der Moderatorin Ninia LaGrande. Eltern oder Kinder mit Behinderung müssten auch heute noch gegen gesellschaftliche Hürden ankämpfen, heißt es in der Podcast-Ankündigung.

"In der aktuellen Folge von "All Inclusive“ spricht Journalistin Mareice Kaiser mit Moderatorin Ninia LaGrande über Vorbehalte gegenüber Familien mit Behinderung und wie schwierig es für Eltern von Kindern mit Behinderung sein kann, sich mit Krankenkassen auseinander zu setzen", heißt es in der Ankündigung.

