Spiele der Blindefußball-Bundesliga am Wochenende in Hamburg

HENNEF / HAMBURG (kobinet) An diesem Wochenende ist der FC St. Pauli Gastgeber des dritten Spieltages der Blindenfußball-Bundesliga. Für die Mannschaften geht es bei den noch verbleibenden acht Ligapartien um die Qualifikation für die Platzierungsspiele, die beim Final-Spieltag am 24. Oktober in Magdeburg ausgetragen werden.

Die sportlichen Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag in Hamburg (am Borgweg 17a) ausgetragen. Der Eintritt zu diesen Bundesliga-Spielen ist frei. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorgaben.

Zum Auftakt des Spieltages trifft Borussia Dortmund auf den FC Schalke 04. Im Revierderby geht es für beide Teams um die ersten Punkte in dieser Saison. Anschließend treffen die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg auf den MTV Stuttgart. Der Sieger der Partie hat beste Chancen, sich für das Finale um die Deutsche Meisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren. Der FC St. Pauli empfängt dann am Nachnittag den FC Schalke 04. Mit einem Sieg stehen die Hanseaten sicher im Meisterschafts-Finale. Im letzten Spiel des Tages stehen sich die Spielgemeinschaft (SG) PSV Köln / Hertha BSC und Borussia Dortmund gegenüber.

Der Sonntag beginnt um neun Uhr mit der Partie Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg und Borussia Dortmund. Anschließend trifft die SG PSV Köln/Hertha BSC im Nachholspiel auf den FC Schalke 04. „Die Königsblauen“ spielen zudem am Nachmittag gegen den Rekordtitelträger aus Stuttgart. Das letzte Spiel des Tages bestreiten anschließend Uhr der FC St. Pauli und die SG PSV Köln / Hertha BSC.

Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Partien vor Ort durch Spielbeschreiber kommentiert. Die Spielbeschreibungen werden auf dieser Internetseite live per Webstream übertragen.