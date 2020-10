Podcast Echt behindert: Die Bahn kommt – fast für jeden

Berlin / Bonn (kobinet)

Echt behindert! Die Bahn kommt – fast für jeden

"Echt behindert! Die Bahn kommt - fast für jeden", so lautet der Titel des aktuellen Podcasts der Deutschen Welle mit Kay Macquarrie, auf den Alexander Ahrens, Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Für Behinderte gibt es zahlreiche Hürden im öffentlichen Verkehr. Mal ist der Aufzug defekt, mal gibt es keine Ansagen, mal können Rollstühle nicht mitgenommen werden. Kay Macquarie kämpft für eine barrierefreie Bahn", heißt es in der Ankündigung des Podcasts.

Link zum Podcasts und weiteren Infos