ISL-Tipps für Online-Veranstaltungen

Berlin (kobinet) Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) sieht in der Durchführung von Online-Veranstaltungen eine Chance für die Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen. Daher hat die Organisation einige Tipps für Online-Veranstaltungen zusammengestellt, die im Herbst stattfinden.

"Coronabedingt haben im Frühjahr und Sommer viele Erfahrungen mit der Durchführung von und der Teilnahme an Online-Veranstaltungen gemacht. So sehr wir das direkte Zusammentreffen missen, haben die Online-Veranstaltungen aber auch dazu beigetragen, dass die Teilhabe und Partizipation einer Reihe von Menschen, die bisher aus behinderungsbedingten oder finanziellen Gründen nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen konnten, nun dabei sein können. Deshalb möchten wir diesen Schwung auch im Herbst nutzen und auf Online Angebote aus der Selbstbestimmt Leben Bewegung hinweisen und in einem gemeinsamen Veranstaltungskalender bündeln. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist ja auch was für euch dabei", heißt es vonseiten der ISL.

Link zu den Tipps der ISL für Online-Veranstaltungen