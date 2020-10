Web-Seminare zum Thema Behinderung und Corona

Bonn (kobinet) "Menschen mit Behinderung und die Corona-Krise: Mobilität", so lautet der Titel eines Web-Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung, das am 7. Oktober von 18:00 - 19:30 Uhr stattfindet. Ein weiteres Web-Seminar unter dem Motto "Menschen mit Behinderung und die Corona-Krise: Arbeitswelt" findet am 14. Oktober von 18:00 - 19:30 Uhr statt. Darauf hat die Inklusionsbotschafterin Sibylle Brandt hingewiesen, die dabei als Referentin mitwirkt.

Link zur Übersicht der kostenfreien Web-Seminare der Friedrich-Ebert-Stiftung und zur Anmeldung