Ludwigsburg (kobinet) "Inklusion macht alles leichter", so das Fazit einer Online-Veranstaltung mit dem Titel "Eine Schule für alle – Recht auf Bildung“, die am 23. September stattfand und die erste Veranstaltung dieser Art in Ludwigsburg war. Die Mitwirkenden bekräftigten dabei, wie wichtig das Recht auf inklusive Bildung ist. Dies geht aus einem Bericht über die die Veranstaltung hervor, die von Antonio Florio, welcher als Inklusionsaktivist im Landkreis Ludwigsburg tätig ist, organisiert wurde.

Ursprünglich hatte Antonio Florio von Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg eine Präsenzveranstaltung geplant. Diese musste jedoch aufgrund der aktuellen Situation auf ein Onlineformat ausweichen. Ziel der Veranstaltung war es, Zahlen und Fakten zum Stand der inklusiven Schulentwicklung, fünf Jahre nach der Schulgesetzänderung 2015, in Baden-Württemberg zu beleuchten.

Den Auftakt machte Prof. Dr. Merz-Atalik durch ein Impulsreferat. Danach folgte die Diskussionsrunde mit politischen Perspektiven (Corinna Rüffer, Mitglied des Bundestages; Stephanie Aeffner, Landes-Behindertenbeauftragte Baden-Württemberg) und konkreten Erfahrungen (Kirsten Ehrhardt, LAG gemeinsam leben - gemeinsam lernen Baden-Württemberg, Barbara Wenders und Reinhard Stähling, inklusive Schule/ bekannt aus dem Film Berg Fidel). Moderiert wurde die Veranstaltung von Bettina Krück, Organisatorin der Online-Inklusionskongresse.

Die Diskussionsteilnehmenden gaben Einblicke in die aktuelle bildungspolitische Lage und zeigten sowohl theoretische als auch praktische Möglichkeiten der erfolgreichen Umsetzung inklusiver Bildung auf. Trotz negativer Ausgangslage ging es darum, Mut für Veränderungen zu machen. Dies wurde von den 80 Teilnehmenden bestätigt. Das Schlusswort setzte Barbara Wenders mit den Worten: "Inklusion macht alles leichter!"