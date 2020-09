Online-Jahrestagung Psychiatrie-Erfahrener

Bochum (kobinet) Trotz der Corona-Pandemie bietet der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener (BPE) seinen Mitgliedern und allen Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren, zu diskutieren und sich rund ums Thema Psychiatrie und Selbsthilfe auszutauschen - dieses Mal online. Die BPE-Online-Jahrestagung findet am 9. Oktober von 14.00 - 19.30 Uhr und am 10. Oktober von 10.00 - 15.30 Uhr unter dem Motto "Vom Dunkeln ins Licht" statt.

Für alle 6 Themen des Programms ist während der Tagung ein moderierter Chatroom eingerichtet. Zudem ist ab sofort auch die Teilnahme am Forum zur Jahrestagung möglich. Beides benötigt eine erfolgreiche Anmeldung. Diese ist kostenfrei unter folgendem Link möglich:

https://bpe-online.de/anmeldung-tagung-2020/

oder per E-Mail an: [email protected]

Für alle ohne Internet-Zugang kann die Online-Jahrestagung auch per Telefon verfolgt werden. Eine telefonische Teilnahme soll unter folgender Telefonnummer angekündigt werden: 0234 / 51 62 19 74

Wer einfach nur den Livestream verfolgen möchte kann dies natürlich per YouTube auf dem Kanal BPE Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene*r e.V. tun.

Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener ist ein Verein, der sich für die Rechte von Menschen einsetzt, die in die Fänge der Psychiatrie geraten sind oder waren. "Wir kämpfen für die freie Wahl der Therapie und ein selbstbestimmtes Leben. Der Zusammenschluss von etwa 1.000 Menschen, die Psychiatrie-Patient/inn/en sind oder waren, incl. Fördermitgliedern, besteht seit 1992. In 12 Landesorganisationen und ca. 130 lokalen Gruppen sind weitere Psychiatrie-Erfahrene organisiert", heißt es in der Presseinformation des Verbandes.